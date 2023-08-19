أهالي الشهداء ينددون بمنعهم من المشاركة في حفل تأبين شهداء جنين

ندد أهالي الشهداء بمنع أجهزة أمن السلطة لوفد من أهالي شهداء نابلس، من المشاركة مساء أمس الجمعة في حفل تأبين شهداء معركة مخيم جنين.

وقال أهالي الشهداء في مؤتمر صحفي،: "إن أجهزة السلطة نصبت حواجز على مداخل مدينة جنين ومنعت وفداً من أهالي شهداء نابلس بينهم والد الشهيد وديع الحوح، من الوصول إلى مخيم جنين للمشاركة في احتفال المقاومة وأهالي الشهداء بانتصارهم الأخير في معركة بأس جنين وافشال أهداف الاحتلال في المخيم".

وأوضح أهالي الشهداء أنهم تفاجئوا، بالحواجز التي نصبتها أجهزة السلطة ومنعهم من المشاركة في تأبين أكثر من 28 شهيداً في جنين.

وتتساءل أهالي شهداء، تحت أي مبرر يتم منعهم من دخول جنين، مؤكدين أن ما تنفذه أجهزة السلطة لا يخدم الوحدة الوطنية ويمس بمكانة أهالي الشهداء وتضحيات أبنائهم.

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وطالب أهالي الشهداء بتشكيل لجنة لمحاسبة من قام بهذا الاجراء الذي لا يخدم السلطة ولا يقدر أهالي الشهداء.

وأكدوا على حق الفلسطيني في حرية التنقل، وخاصة لأهالي الشهداء الذي قدموا أبناءهم فداء لفلسطين وفي سبيل التحرير.

وصعدت أجهزة السلطة في الآونة الأخيرة من استهداف المقاومين وعائلاتهم، والأسرى المحررين من سجون الاحتلال ضمن حملة واسعة زج خلال بالعشرات في سجون السلطة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين