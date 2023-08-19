"حماس" تدعو لتعزيز العمل الإنساني الداعم للشعب الفلسطيني

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى "تعزيز العمل الإنساني الداعم لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في التحرّر من الاحتلال والعيش بحرية وكرامة".

وقالت في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحتفي به العالم في مثل هذا اليوم 19 آب / أغسطس من كل عام: إن "هذا اليوم يأتي تأكيداً على أهمية ودور كل المؤسسات في الوقوف مع القضايا الإنسانية العادلة، وخصوصاً قضية شعبنا الذي يتعرَّض لأطول وأبشع وأخطر احتلال إحلالي عنصري مستمر منذ أكثر من سبعة عقود، ما يعمّق من أزماته الإنسانية المتصاعدة بفعل حكومة الاحتلال الفاشية، ويضع العالم أجمع أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والحقوقية لإنهاء الاحتلال".

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وحيَّت "حماس" كلّ طواقم العمل الإنساني، من أبناء شعبنا ومؤسساته، داخل فلسطين وخارجها، ومن المنظَّمات العربية والإسلامية والعالمية، التي تعمل في مجالات دعم صمود شعبنا الفلسطيني وتمسّكه بأرضه وحقوقه المشروعة، مثمنة عالياً دورها في توفير الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية.

وشجبت "الحصار المالي وكل السياسات العنصرية والإجرامية التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية ضد طواقم العمل الإنساني الدّاعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، في محاولات يائسة لمنعهم من تأدية دورهم الإنساني".

وشدَّدت على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لهم لمواصلة واجبهم الإنساني، داعية الأمم المتحدّة ومؤسساتها المتعدّدة، وكل المنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها بتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

وأكدت ضرورة "مواصلة عملها الإنساني المتضامن والمؤيّد لحقوق شعبنا الوطنية المشروعة؛ في التخلص من الاحتلال، والعيش بحريّة وكرامة".

المصدر / فلسطين أون لاين