أسيران من جنين يدخلان عاماً جديداً في سجون الاحتلال

دخل الأسيران عبد الله أحمد فارس العارضة من بلدة عرابة، وعمار صبحي عثمان موسى من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم السبت، عاماً جديداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، إن الأسير عبد الله العارضة دخل عامه الـ25، والأسير عمار موسى دخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال.

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وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله العارضة بتاريخ 19/8/1999، وأصدرت (محكمة) الاحتلال الصورية بحقه حكمًا بالسجن (26 سنة)، ويقبع حاليًّا في سجن نفحة الصحراوي.

أما الأسير عمار موسى اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 19/8/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال الصورية، حكمًا بحقه بالسجن لمدة (21 سنة) ويقبع في سجن النقب الصحراوي.

المصدر / فلسطين أون لاين