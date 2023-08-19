رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023 وموعد صرفها

يبحث المواطنون المستفيدون من المنحة القطرية، في هذه الأيام عن رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 8 أغسطس/ آب 2023 وموعد صرفها.

وتمنح اللجنة القطرية من خلال ممثلها في قطاع غزة السيد محمد العمادي بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبإشراف من الأمم المتحدة مساعدة مالية لبعض الأسرة في قطاع غزة.

وتقدَّر قيمة المنحة القطرية والتي توزع بنظام جديد في قطاع غزة لأكثر من 100 ألف عائلة مستورة بالقطاع على وجه التحديد لا يوجد لها دخل شهري، بسبب الظروف المعيشية الصعبة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006 على قطاع غزة.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 8/2023

وتحدّد وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، موعد صرف المنحة القطرية والبالغة 100$ للمستفيدين بغزة.

ويأتي موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في الثلث الأخير من كل شهر، ومن المتوقع صرفها هذا الشهر بداية الأسبوع الحالي بحد أقصى يوم الإثنين المقبل من هذا الشهر.

وقد كشف مصدر خاص في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، في تصريح صفحي في وقت سابق، أنَ موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر أغسطس 2023، للأسر التي تستفيد منها في القطاع يوم الأحد 20/8/2023 القادم.

موعد تفعيل رابط المنحة القطرية

وبخصوص تفعيل رابط المنحة القطرية لشهر (8) أغسطس/ آب للعام الحالي، يأتي بعد إعلان اللجنة القطرية وممثلها السيد محمد العمادي في القطاع عن موعد صرفها.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر أغسطس 2023

وتتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عبر موقع الإلكتروني صفحة خاصة، تحتوي رابط فحص المنحة القطرية شهر 8 أغسطس 2023.

والتي تحتوي جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية. ويمكن للعائلات المستفيدين من هذه المنحة الوصول إلى الرابط المنحة بكل سهولة من خلال البحث أو الدخول صفحة الاستعلام الحكومي.. اضغط هـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــا والتي تحتوي جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية.

من خلال (اضغط هنا) تظهر صفحة الاستعلام الحكومي والتي تفيد في حال استحقاق المنحة، موعد ومكان استلامها بعد تسجيلك للمعلومات التالية:

من خلال خطوات فحص المنحة القطرية على النحو التاالي:

(اضغط هــــــــــــــــنا) . النقر فوق إدخال رقم الهوية. إدخال تارخ الميلاد.

في حال استثنائك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

أماكن صرف المنحة القطرية في قطاع غزة لشهر 8/2023

إتاحة اللجنة القطرية بالتعاون مع العديد من المركز التسويقية والمحل التجارية وكذلك بعض محلات الصرفة في قطاع غزة، إمكانية استلام وسحب قيمة المنحة 100$ بالشيقل الإسرائيلي والتي تقدَّر 310 شواقل، الموزّعة للعديد من مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين