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إصابة طفل برصاص الاحتلال في رأسه واعتقاله في سلوان

19 اغسطس 2023 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في حي سلوان المقدسي- أرشيف

أُصيب طفل يبلغ من العمر (15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل عبد عامر الزغل، وأصابته برأسه، قبل أن تعتقله، وتنقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في مدينة القدس المحتلة.

واستنفرت قوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب الأقصى عقب إصابتها الفتًى الزغل، ودفعت بقوات كبيرة إلى مشفى "هداسا عين كارم" حيث تجمَّع الأهالي تزامناً مع إدخاله لغرفة العمليات.

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وكان أهالي القدس قد شيَّعوا فجر أمس الجمعة جثمان الشهيد المقدسي أحمد حمزة أبو سنينة 33 عاماً من العيساوية، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في أحداث المسجد الأقصى قبل عامين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند باب الأسباط تزامناً مع جنازة الشهيد باتجاه مقبرة باب الأسباط.

واستُشهد الشاب المقدسي أبو سنينة، متأثرًا برصاص جنود الاحتلال في رمضان 2021. 

وكان "أبو سنينة" قد أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أفقده عينه اليسرى وتسبَّب بكسور متعدّدة في الجمجمة، عقب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين بالقنابل الصوتية والرصاص في 7 مايو أيار 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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