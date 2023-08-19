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الطقس: أجواء شديدة الحرارة في أرجاء فلسطين كافَّة

19 اغسطس 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 19 أغسطس

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 20 أغسطس

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود 2 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 21 أغسطس

وأما الإثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود 2 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 22 أغسطس

والثلاثاء المقبل، ويكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 2 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التعرّض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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