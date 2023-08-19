لماذا غاب هيثم حجاج عن قيادة الشجاعية أمام الأهلي؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

غاب الكابتن هيثم حجاج مدرب فريق اتحاد الشجاعية، عن قيادة فريقه أمام الأهلي أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي سبب غياب حجاج عن اللقاء، بسبب وفاة والدة زوجته، وتقدم بالاعتذار لمجلس الإدارة عن عدم قدرته على التواجد في اللقاء، وتفهم المجلس موقفه.

كما وافتقد فريق الشجاعية في اللقاء للاعبه وسيم فرج، الذي تغيب بسبب معاناته من الإصابة، وعدم تعافيه بشكل كامل.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الشجاعية متأخراً بهدف، وتمكن من احراز هدف التعادل قبل النهاية بـ10 دقائق.