إصابة خطيرة برصاص الاحتلال وإبعادات في القدس

تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية السلام شمال شرق القدس، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المتفجر نحو شاب من ذوي الإعاقة خلال مواجهاتٍ في قلقيلية بالقرب من حاجز الاحتلال عند مدخل المدينة ما أدى لإصابته بجراح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا في القدس المحتلة، كما داهمت قرية بورين جنوب نابلس، واعتقلت أربعة شبانٍ فلسطينيين.

وهاجم مستوطنون مسلحون عائلة المواطن جمال البدن وأفراد عائلته أثناء تواجدهم في بلدة تقوع ببيت لحم، حيث أطلقوا النار في الهواء لإرهابهم وأجبروهم على مغادرة المكان تحت التهديد، كما حطّموا مركبتهم.

وأبعدت سلطات الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم أحمد الصفدي وزياد الحموري وفايز أصلان عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور، عقب الاعتداء عليهم واعتقالهم وتغريمهم.

واستولت قوات الاحتلال على جرافة في خربة ادقيقة شرق يطا جنوب الخليل تعود للمواطن خليل العدرة.

المصدر / فلسطين أون لاين