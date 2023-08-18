"المرور": وفاة و7 إصابات في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت شرطة المرور والنجدة في غزة، الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 16 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة و7 إصابات، 5 بجروح متوسطة و2 بجروح طفيفة.

وأعلنت شرطة المرور وفاة الطفل صبري محمود اسلمان العرجا (12 عامًا) إثر حادث مروري في محافظة رفح.

وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (م،م) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 20 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين