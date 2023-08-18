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"أبو كويك": وحدة الأسرى أفشلت مخططات "بن غفير" وإدارة السّجون ضدهم

18 اغسطس 2023 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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بن غفير في زيارته لأحد السجون مطلعا على إجراءات القمع بحق الأسرى

أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، أن الأسرى في سجون الاحتلال استطاعوا أن يفشلوا مخططات بن غفير وسلطات السّجون ضدّهم. 

وباركَ "أبو كويك" للأسرى على موقفهم الوحدوي، داعيًا أبناء شعبنا والفصائل وقواه الحية للوقوف صفًا واحدًا خلف الأسرى الذين ضحّوا بزهرات أعمارهم في سجون الاحتلال. 

وأشاد بثبات وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، داعيًا لمزيدٍ من الجهودِ للدفع بقضيتهم إلى الأمام وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وطالب بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية وترميم الحالة السياسية، واختيار قيادة فلسطينية تعبر عن هموم أبناء شعبنا الفلسطينية وتقود مشروعه الوطني وتتصدّى لجميع مخططات الاحتلال. 

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قد أعلنت اليوم الجمعة، تعليق الإضراب وخطواتها التصعيدية ضمن معركة "نفير الأحرار"، بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء.

وأوضحت أن مجاميع الأسرى كانوا على جاهزية لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الأسرى #سجون الاحتلال #حسين أبو كويك #بن غفير

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