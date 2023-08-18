ثلاثة تعادلات وفوز في افتتاح الجولة الثانية بدوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

حسم التعادل الإيجابي لقاء شباب خانيونس واتحاد بيت حانون بثلاثة أهداف لكل منهما، والتي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس، ليحصل كل فريق على أول نقطة في رصيدهما.

سجل لأصحاب الأرض عدي الغلبان (32 ركلة جزاء) وإياد النبريص (45+3) وسليمان أبو عبيدة (50)، وسجل لبيت حانون أمجد أبو عودة هدفين (12) و(23) ومحمود الحبيبي (60).

واحتكم الشجاعية والأهلي للتعادل بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك، ليرفع الشجاعية رصيده إلى 4 نقاط وحصل الأهلي على النقطة الثانية في رصيده.

دوري الدرجة الأولى

وحسم التعادل السلبي ديربي خدمات وأهلي النصيرات، في المباراة التي جرت على ملعب الدرة، ليحصد كل فريق منهما على أول نقطة في دوري الدرجة الأولى.

وحقق الزوايدة فوزه الثاني على التوالي أمام المجمع الإسلامي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فلسطين.

سجل للزوايدة محمد أبو موسى د. 6 وكرم البدي د. 29، وسجل للمجمع عمر الدحدوح د. 45.

المصدر / فلسطين أون لاين