"حماس" تشيد بإنجاز الأسرى في هزيمة الاحتلال وتحقيق الانتصارات ضد السجان

أشاد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم بإنجاز الأسرى الفلسطينيين في هزيمة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لكسر إرادتهم، مؤكدًا قدرتهم المتجددة في تحقيق الانتصارات ضد السجان الصهيوني.

وقال قاسم في تصريح وصل نسخة عنه، اليوم الجمعة: "مرة أخرى يثبت أسرانا الأحرار قوتهم وبسالتهم في هزيمة سياسة الاحتلال، ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وإن هذا الإنجاز يعكس قوة وبسالة الحركة الأسيرة وإصرارها على مواجهة الظروف الصعبة.

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وأضاف أن قضية الأسرى ستبقى محورية بالنسبة للمقاومة وقيادتها، حيث إن معركة الأسرى عكست تجسيدًا لقوة المقاومة في مختلف الميادين، من خلال استخدامها للمناورات الميدانية وإرسال رسائل داعمة في جميع الاتجاهات لدعم وتأييد الحركة الأسيرة ومنع الاحتلال من التغول عليهم.

وأكد قاسم أن حركة حماس سوف تستمر جنبًا إلى جنب مع كل القوى المقاومة، في نضالها من أجل تحقيق حرية أسرانا الأبطال وكسر القيود عنهم باستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين