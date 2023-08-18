مباراة برشلونة وقادش.. بطل الليغا يبحث عن أول فوز بدون تشافي

يبدأ برشلونة حامل اللقب مشواره في ملعب مونتجويك الاولمبي، الذي سيستضيف مبارياته لأكثر من عام الى حين الانتهاء من الاعمال الجارية في كامب نو، وذلك بمواجهة قادش الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون مدرّبه تشافي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المرحلة الافتتاحية.

واستهل النادي الكاتالوني حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب امام خيتافي، في مباراة مشحونة الاسبوع الماضي، حيث طُرد الجناح البرازيلي رافينيا لضربة بالكوع في الشوط الاول، قبل ان يلحق به مدربه تشافي بسبب اعتراضاته.

وتلقى الثنائي عقوبة ايقاف لمباراتين وسيغيبان عن الرحلة الى فياريال ايضًا في 27 الشهر الحالي، الا انّ تشافي ابدى ثقته بأنّ فريقه سيتخطى نكسة الافتتاح وغيابه.

وقال بعد أن بدأ فريقه مشواره بالتعادل السلبي، على غرار الموسم الماضي "لا داعي للقلق بشأن الأمر. لقد بدأنا الموسم الماضي بشكل سيئ أيضًا، لكن الأمور سارت في النهاية".

وتابع "الآن أنا مهتم بتحسين المستوى والنتيجة. نقطة بالنسبة لنا ليست كافية ولكنها كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وتألق برشلونة في المباريات التي اقيمت على أرضه الموسم الماضي، حيث تلقى أربعة أهداف فحسب في 19 مباراة في كامب نو، ومن بينها هدفان خلال الخسارة الوحيدة امام ريال سوسييداد بنتيجة 1-2 بعدما كان النادي الكاتالوني قد حسم اللقب.

الا انّ برشلونة اضطر الى تغيير ملعبه مؤقتا حيث يخضع مقره التاريخي الى اعمال تطوير واسعة النطاق ستكتمل في العام 2026. وسيعود برشلونة الى كامب نو بشكل كامل في وقت متأخر من العام المقبل.

يقع ملعب مونتجويك على تلة كبيرة في المدينة، وقد استضاف أولمبياد 1992 كما كان سابقًا مقرًا لفريق إسبانيول من 1997 حتى 2009.

يُعد الملعب الجديد أصغر بكثير من ملعب كامب نو، حيث يستوعب أقل من 50000 متفرج - نصف عدد سعة الاخير- لكنه معروف بكونه المكان الذي ظهر فيه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لأوّل مرة في عام 2004.

وسيكون أداء برشلونة "على أرضه" غير الاعتيادية، مؤثرًا جدًا على وضعه هذا الموسم في ظل منافسة قوية مرتقبة مع خصميه اللدودين ريال واتلتيكو مدريد.

المصدر / فلسطين اونلاين