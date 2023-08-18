الحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب الجماعي بعد التوصل لـ"نتائج مرضية"

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة، تعليق الإضراب الجماعي بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان تلقى موقع نسخة عنه، على جاهزيتها لاستئناف حراكها إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة.

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وفيما يلي نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للإعلان عن تعليق الخطوات ضمن معركة "نفير الأحرار" بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال.

يا أبناء شعبنا البطل، تحية الثورة والقدس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، ما استدعى وقفة مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام، فإن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع، مع تأكيدنا على جاهزيتنا لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الجمعة 2 صفر 1445هـ

الموافق لـ 18 أغسطس 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين