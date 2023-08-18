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نهاية معاناة سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان

18 اغسطس 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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نهاية معاناة سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان

سيخرج الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، من مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية الجمعة بعد نحو ثلاثة أشهر من تعرضه لحادث خطير على جواد.

اعطي ريكو الضوء الاخضر من المستشفى وسيخرج يوم الجمعة، وفقًا لمصادر طبية.

كان الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا قد دخل إلى مستشفى في إشبيلية منذ 28 آيار/مايو لإصابته في الرأس بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.

بعدما بقي عدة أيام في غيبوبة، خرج حارس المرمى من وحدة العناية المركزة في 5 تموز/يوليو. وبعد خمسة أيام، نشر اللاعب رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي طمأن فيها محبيه عن حالته الصحية.

وكتب حارس المرمى على إنستغرام "أردت أن أشكر كل من أظهر لي الحب خلال هذه الأيام الصعبة. أواصل العمل على شفائي".

وأضاف حارس مرمى إشبيلية السابق، الذي فاز معه بالدوري الأوروبي مرتين قبل أن ينضم إلى سان جرمان في 2020 "أشعر مرة أخرى بأنني محظوظ جدًا، شكرًا لكم جميعًا وآمل أن أراكم مرة أخرى قريبًا".

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جيرمان #سيرجيو ريكو

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