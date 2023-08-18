أجهزة السلطة تعتقل المطارد للاحتلال عدي الشحروري بعد محاصرته لساعات

اعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد المطلوب للاحتلال الإسرائيلي، عدي الشحروري بعد حصاره لساعات ومطالبته بتسليم نفسه، في الفارعة جنوب طوباس، مساء اليوم الجمعة.

وأغلق مواطنون غاضبون عدة شوارع في طوباس احتجاجًا على محاصرة المطارد للاحتلال عدي الشحروري، كما اندلعت مواجهات بين الشبان الغاضبين وأجهزة السلطة التي عززت قواتها في مكان الحدث.

وقال المحاصر "الشحروري" في سؤال استنكاري موجهًا حديثه لأجهزة السلطة "لماذا تحاصرونني أنا أقاوم الاحتلال؟!"

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ودعا أهالي طوباس وكبار شخصياتها للتدخل الفوري وفك الحصار عن عدي الشحروري في ظل مواصلة أجهزة السلطة محاصرة منزله في محاولةٍ لاعتقاله.





ورفض المطارد الشحروري تسليم نفسه، وصمد عدة ساعات بعد حصاره، تزامنًا مع سماع إطلاق نار أطلقته أجهزة السلطة في المكان.

وتواصل أجهزة السلطة استهداف المقاومين والأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية، وتعرضهم للتحقيق والتعذيب القاسيين في سجونها.

المصدر / فلسطين أون لاين