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خلال الأسبوع الماضي

5 شهداء وإصابة 7 مستوطنين في 123عملًا مقاومًا بالضفة الغربية

18 اغسطس 2023 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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5 شهداء وإصابة 7 إسرائيليين في 123عملًا مقاومًا بالضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد 5 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 11-08-2023 حتى 17-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 123 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ نحو مستوطنات غلاف جنين.

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، و4 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ15 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت تظاهرة واحدة، واندلعت 42 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 3530 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع هم أحمد حمزة أبو سنينة 33 عاماً من القدس، والمقاوم مصطفى الكستوني (32 عاماً) من جنين، والفتى قصي عمر سليمان الولجي (16 عاماً) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما) من أريحا، والشهيد الشاب محمود جهاد جراد من طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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