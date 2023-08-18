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الاحتلال يقرّ مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة

18 اغسطس 2023 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقرّ مليار شيكل لتعزيز الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية 

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمويل الاستيطان والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بمليار شيكل، خلال الفترة القادمة.

وبموجب الخطة فإن حكومة الاحتلال ستشجع المستوطنين على الانتقال والعيش في المستوطنات بالضفة الغربية. 

وتشمل الخطة بناء مستوطناتٍ جديدة في مناطق متعددة من الضفة، وتوسيع الاستيطان في مناطق مثل مناطق البحر الميت والأغوار وجنوب جبل الخليل. 

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ، عن الخطة بميزانية وصلت لـ672 مليون شيكل إلا أن هناك بنودًا لم يتم تحديد تكلفتها بعد. 

ويشرف على المشروع وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة الاستيطان أوريت ستورك، بهدف دعم المستوطنين وإجرامهم في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وأراضيهم لصالح الاستيطان والتهام الأرض الفلسطينية. 

وتواصل حكومة الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة المحتلة بلا هوادةٍ، وسط دعوات فلسطينية لإفشال مخططات الاحتلال عبر تصعيد المقاومةِ بكافة أشكالها في كل زمانٍ ومكانٍ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #استيطان #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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