جماهير غفيرة تشارك في تأبين الشهيد مهدي الحلو في طولكرم

شاركت جماهير غفيرة، الليلة الماضية، في حفل تأبين شهيد الإعداد والتجهيز مهدي الحلو، في مخيم طولكرم، بحضور كبير لأهالي الشهداء.

وهتف المشاركون للمقاومة وللشهداء وأشادوا بمناقب الشهيد الحلو، مؤكدين على مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحرير فلسطين، وصون تضحياتهم التي رسمت معالم الطريق نحو الحرية والاستقلال.

وأكدوا على ضرورة إطلاق يد المقاومة والكف عن ملاحقة المقاومين، وتشكيل حاضنة شعبية لحمايتهم ومؤازرة ذوي الشهداء.

وشارك في التأبين عدد من أهالي شهداء طولكرم، وظهرت صور لوالدة الشهيد حمزة خريوش تتوشح براية القسام، ووالدة الشهيد سيف أبو لبدة تتوشح بالسرايا ، إلى جانب والدة الشهيد سامر الشافعي.

وارتقى الشهيد مهدي الحلو (20 عاماً) يوم الجمعة 7\7\2023 بانفجار قنبلة خلال الإعداد والتجهيز في مخيم طولكرم.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد المجاهد مهدي الحلو، بينما نعته سرايا القدس مؤكدة أنه ارتقى مؤدياً الواجب وحاملاً راية الجهاد والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين