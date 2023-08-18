استبعاد أحد لاعبي المنتخب الأولمبي من غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني اللاعب عمرو رزق من قائمة الفدائي التي ستخوض مباراة الأردن التجريبية، ومنافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين يوم 2 سبتمبر.

وجاء استبعاد الجهاز الفني للاعب رزق، بسبب ابتعاده عن فريقه غزة الرياضي، وعدم المشاركة معه في بطولة الدوري الممتاز، والذي أدى لعدم جاهزية اللاعب بدنيا وفنيا.

ويستعد اللاعبون إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين "خدمات رفح"، وأحمد كلاب وخالد النبريص "اتحاد خانيونس"، لمغادرة غزة يوم 27 من أغسطس الجاري رفقة المدرب المساعد للمنتخب هاني المصدر، للحاق بالمعسكر التدريبي في الأردن، وخوض المباراة التجريبية أمام النشامى يوم 29 الجاري في العاصمة عمان.

وبات اللاعبون الأربعة من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وخاضوا مع المنتخب بطولة غرب آسيا في العراق، ودورة الألعاب العربية في الجزائر.

وربما يفتقد فريق خدمات رفح للاعبيه أبو عمير وحسنين في مباراة الهلال، التي تُصادف يوم السفر، بينما سيتمكن الثنائي كلاب والنبريص من المشاركة مع اتحاد خانيونس في الجولة الثالثة، ومن ثم السفر في اليوم التالي.

وسيفتقد ناديي خدمات رفح واتحاد خان يونس للاعبيهم، وكذلك نادي اتحاد دير البلح لمدربه هاني المصدر، لـ6 جولات على الأقل في مرحلة الذهاب، ومن المتوقع غيابهم من الجولة الرابعة حتى التاسعة، حيث سيتواجد اللاعبون ضمن قائمة المنتخب المشارِكة في التصفيات الآسيوية، وكذلك الأولمبياد التي تستضيفها الصين نهاية شهر سبتمبر وتستمر حتي الثامن من أكتوبر القادم.

وتنصُّ لائحة اتحاد كرة القدم على عدم تأجيل مباريات رسمية للفِرق، إلا في حال انضم 3 لاعبين لصفوف المنتخب الوطني على أن يكون بينهم حارس مرمى.

وقد يؤثر غياب اللاعبين الأربعة والمدرب المصدر على نتائج فِرقهم خلال فترة غيابهم عن المسابقة، كونهم من الركائز الأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين