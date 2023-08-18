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بالصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

18 اغسطس 2023 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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 أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 40 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن أهالي الضفة الغربية ممن تمكنوا من الوصول للمسجد أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته، مؤكدين على إسلامية المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة. 

وجدد خطيب الأقصى التأكيد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل.

 وشدد الشيخ عكرمة على أن تدريس المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية لا يجوز شرعاً.

وأوضح أن كل شعب في العالم له ديانة ومعتقد وثقافته وحضارته وعاداته وخصوصياته وله الحق في وضع المناهج الدراسية التي تناسبه.
 
ودعا أولياء الأمور لمتابعة موضوع المناهج التي يتلقاها أبناؤهم، والمطالبة بالاستمرار بالمناهج الحالية لأن الأطفال أمانة في أعناق ذويهم.

 وجدد صبري التأكيد على فتوى الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وعدم جواز المشاركة في الانتخابات التابعة لبدلية الاحتلال في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #صلاة الجمعة

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