التشريعي يدين الصمت الدولي إزاء اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى

قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، إن التصعيد والهجمة الممنهجة بحق الأسرى، يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، ولن يسمح شعبنا بتمرير العدوان على الأسرى.

ودانت رئاسة التشريعي، صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وحذّرت من إمعان الاحتلال في جرائمه وإجراءاته القمعية ضد الأسـ.ـرى في سجونه، مؤكدةً أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسـرى.

ودعت الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأسـ.ـرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في مختلف المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين