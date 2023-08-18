"القسام" تنعى أحد مقاوميها من رفح توفي بعد صراع مع المرض

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد فرسانها الميامين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

ونعت القسام في بيانها المقاوم/ إياد دياب برهوم (48 عاماً) من مسجد "الهدى" في رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة 02 صفر 1445هـ الموافق 18/08/2023م بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

المصدر / فلسطين أون لاين