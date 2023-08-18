حماس تنعى الشهيد المقدسي "أبو سنينة" وتجدد العهد مع الأسرى والشهداء

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد البطل: أحمد حمزة أبو سنينة (30 عامً)، وهو أسير محرّر من سكان حي باب حطة في البلدة القديمة بالقدس، الذي ارتقى مساء أمس الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في المسجد الأقصى قبل نحو عامين.

وقالت الحركة، في بيان نعي، إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنحيي شعبنا المجاهد الذي يواصل ثورته لأجل القدس والأقصى، وسيبقى شعبنا على عهده مع الشهداء والأسرى حتى زوال الاحتلال وتعود الديار عزيزة محرّرة بإذن الله.



المصدر / فلسطين أون لاين