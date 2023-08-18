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قائمة محدثة بأسعار الخضروات والدواجن

18 اغسطس 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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نضع بين أيديكم قائمة بأسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة:

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#الخضروات #السوق المحلية #أسعار الخضار والدواجن

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