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تصريح جديد للكابتن عماد هــــــــاشم

18 اغسطس 2023 . الساعة 01:55 بتوقيت القدس
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عماد هاشم
غزة / مؤمن الكحلوت:

قال عماد هاشم مدرب فريق خدمات الشاطئ، أن هدف النادي الموسم الحالي استعادة هيبة الفريق والعمل على تواجده بين الكبار.

وأكد هاشم، أنه يسعى لتجميع 23 نقطة في أسرع وقت ممكن، وذلك لتأمين نفسه أولا، ومن ثم التطلع للتواجد بين فرق المقدمة.

وأوضح هاشم، أنه استطاع عمل توليفة من اللاعبين الجيدين، والذين لديهم رغبة كبيرة بتقديم أنفسهم للساحة الكروية، ولم يتطلع للتعاقد مع النجوم الذين تبحث عنهم الأندية.

وأضاف هاشم، استعادت الثقة للاعبين بعد تجاوز خدمات رفح والصداقة في بطولة الكأس، وكان الطموح الفوز على فريق شباب جباليا، لكن الفريق خسر نقطتين وحصل على نقطة أفضل من لا شئ.

وأشار هاشم، إلى أن الشاطئ يبحث عن منطقة الأمان حاليا، كون صاعد من دوري الدرجة الأولى، وبعد تأمين نفسه سيكبر الطموح للتواجد بين فرق المقدمة، متمنيا أن تساعده الظروف لتحقيق نتائج ايجابية.

#عماد هاشم #الشاطئ

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