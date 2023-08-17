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بالفيديو مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس واعتداءات على الأهالي بالخليل

17 اغسطس 2023 . الساعة 23:19 بتوقيت القدس
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مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس واعتداءات على الأهالي بالخليل

تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم مساء اليوم الخميس.

وبحمايةِ قواتِ الاحتلال نظم مستوطنون مسيرة استفزازية قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة مساء اليوم الخميس.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق في البلدة القديمة لتأمين مسيرة المستوطنين، ومنعت المقدسيين من المرور.

واعتدى المستوطنون بحماية قواتِ الاحتلال على الأهالي في حل تل الرميدة وسط الخليل.

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وأصيبت امرأة فلسطينية برضوضٍ وكدمات جراء دهسها من مستوطنٍ في تل الرميدة بالخليل.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، جرفت قوات الاحتلال أراضي لإقامة منطقة صناعية استيطانية في رام الله بالضفة الغربية.

وهدمت قوات الاحتلال مدرسة عين سامية شرق مدينة رام الله صباح اليوم الخميس.

واقتحمت قوات الاحتلال أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة، وداهمت عددًا من محال المقدسيين، وحررت مخالفاتٍ مالية ظالمة.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي أحمد الصفدي عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

واقتحمَ 503 مستوطنين المسجد الأقصى خلال اليوم بحماية قوات الاحتلال الصهيوني.

وتضررت ظهر اليوم المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شاكيد" بعد استهدافها بإطلاق نار غرب مدينة جنين.

#الخليل #القدس المحتلة #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية

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