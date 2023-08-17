أخطاء قاتلة.. أبل تحذر مستخدمي آيفون من هذه العادات

أصدرت شركة أبل تحذيرًا هاما لمستخدمي أيفون بشأن مخاطر ترك الهاتف يشحن على السرير خلال النوم، حيث قال مصنعو الهواتف المحمولة الشهيرة إن خطأ النوم الشائع قد يكون مميتًا.

وبحسب موقع mirror البريطاني، فبالنسبة للكثيرين منا، يعد ترك هواتفنا في حالة شحن طوال الليل هو الوقت الأنسب لتجديد بطارياتهم، حيث لا توجد فرصة لأن نحتاج إلى فصلها قبل أن تنتهي، ومع ذلك، حذرت شركة أبل من أنه يجب ألا تنام أبدًا مع أيفون الخاص بك أثناء الشحن، حيث قد يؤدي ذلك إلى "نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف أيفون أو أي ممتلكات أخرى".

وتنتشر المخاطر بشكل خاص إذا كان جهاز أيفون الخاص بك مغطى ولا يمكنه التهوية بشكل صحيح أثناء الشحن، وهي أخبار سيئة إذا تركت هاتفك بجوار وسادتك ليلاً، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير وقد لا يؤدي فقط إلى إتلاف هاتفك بل قد يؤدي أيضًا إلى اندلاع حريق.

اقرأ أيضا: أبل تستعد لمفاجأة منافسيها.. ماذا تحضر بـ"آيفون 15"؟

وفي مذكرة أمان رسمية من أبل، قالوا: "لا تنم على جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعها تحت بطانية أو وسادة أو جسمك، عندما تكون متصلة بمصدر طاقة. احتفظ بها في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، توخ الحذر إذا كانت لديك حالة جسدية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة ضد الجسم. "

وحذرت أبل أيضًا من أن خطر نشوب حريق يزداد إذا كنت تستخدم شواحن من جهات خارجية لتشغيل جهازك، لأن بعض أجهزة الشحن الأرخص قد لا يكون لها نفس معايير السلامة مثل منتجات أبل الرسمية. لمكافحة ذلك، توصي أبل بالبحث عن كابلات "Made for أيفون" التي تتوافق مع معايير الأمان الدولية.

وأوضحوا: "يمكنك أيضًا شحن أيفون بكابلات" Made for أيفون "أو غيرها من الكابلات ومحولات الطاقة التابعة لجهات خارجية والتي تتوافق مع USB 2.0 أو أحدث ومع لوائح الدولة المعمول بها ومعايير السلامة الدولية والإقليمية، و قد لا تلبي المحولات الأخرى السارية معايير الأمان، ويمكن أن يؤدي الشحن باستخدام هذه المحولات إلى خطر الوفاة أو الإصابة ".

ولا يقتصر الأمر على الشحن أثناء النوم فقط الذي يجب عليك تجنبه، حيث أصرت أبل أيضًا على أنه لا يجب عليك شحن جهازك بالقرب من الماء أو أي سائل آخر، ويجب التخلص من أجهزة الشحن بمجرد تلفها، و قالوا: "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن عند وجود الرطوبة، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف أيفون أو ممتلكات أخرى".