ناشط مقدسي: الاحتلال يسابق الزمن لارتكاب جرائم إضافية في الأقصى

حذر المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، من مخططات استيطانية جديدة لارتكاب جرائم إضافية في المسجد الأقصى المبارك.

وقال محفوظ إن "حكومة الاحتلال الفاشية فشلت في تحشيد أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين للأقصى"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تصارع الزمن لارتكاب المزيد من الجرائم بالمسجد المبارك.

وتابع قائلاً: "يجب على من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يرابط بشكل مستمر في باحاته"، منوهاً إلى أن الجمعيات الاستيطانية المتطرفة تسعى لإظهار المسجد الأقصى بأنه مسجد مشترك.

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وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط غداً الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمشاركة بحملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته.

وكشف مراقبون في القدس عن مخطط استيطاني جديد يستهدف إنهاء الوجود الفلسطنيي في المدينة المقدسة، ويتمثل في جلب 300 ألف مستوطن وتهجير أكثر من 200 ألف فلسطيني، إلى جانب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأسرلة التعليم بالقدس، وهدم منشآت الفلسطينيين ومنعهم من البناء.