خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن تصعيد الاحتلال لاستهدافه بحق الأسرى الفلسطينيين، يأتي في أعقاب فشله بوقف علميات المقاومة وإنهاء الحالة الثورية بالضفة الغربية.

وذكر خريشة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يستهدف الأسرى بشكل ممنهج، بهدف كسر إرادتهم وتعويض فشله وفشل حكومته الفاشية باستهداف المقاومين.

وشدد على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تفشل في كل مرة بأي محاولة لوأد المقاومة في الضفة الغربية أو الحد منها، مشيراً إلى أنها تضغط على الأسرى الأبطال بهدف ردع شعبنا الفلسطيني.

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وانطلقت دعوات اليوم، للنفير والخروج بمسيرات حاشدة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، واللذين يتعرضون لعدوانٍ خطير يهدد أوضاعهم داخل المعتقلات.

ولفتت الدعوات إلى ضرورة إشعال الشباب الثائر في الضفة الغربية نقاط التماس مع الاحتلال، احتجاجاً على الهجمة الوحشية التي يتعرض لها الأسرى في السجون، إلى جانب تذكير خطباء المساجد بمعاناة الأسرى والدعوة لنصرتهم.

ودخل قرابة ألف أسير في الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من الساعة السابعة مساء اليوم، احتجاجًا على عدوان إدارة السجون عليهم.

وذكرت الحركة الأسيرة أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، وستظل في خط المواجهة الأول، وستلقن العدو درساً آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

المصدر / فلسطين أون لاين