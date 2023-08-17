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دعوات للحشد والرباط غداً في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم

17 اغسطس 2023 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
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تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط غداً الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمشاركة بحملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته.

وشددت الدعوات التي انطلقت اليوم الخميس على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكلٍ كبير.

وقالت الدعوات: "لتكن صلاتنا بأقصانا قهراً للمحتل وإفشالاً لمخططاته"، وذلك ضمن جهود التصدي لمخططات التهويد والاقتحامات المتزايدة للمستوطنين.

وأكدت شخصيات فلسطينية أن نصرة الأقصى في هذا الوقت، واجبة والنفير إليه مهم جداً، فهو يستصرخ أصحاب الضمائر الحية للدفاع عنه ونصرته في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه.

وتعرقل قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى القدس، لأداء الصلوات في الأقصى، وتنشر حواجز عسكرية في محيط المسجد وتفرض حصاراً على المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #الفجر العظيم

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