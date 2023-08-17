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حماس تؤكد تضامنها الكامل مع الأسرى في معركتهم

حماس تؤكد تضامنها الكامل مع الأسرى في معركتهم

17 اغسطس 2023 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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أعلنت حركة حماس تضامنها الكامل مع الأسرى في داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أنها تتابع بدقة مجريات الأوضاع وحالة الغليان فيها، وتهيب بجماهير شعبنا للالتحام مع الأسرى في معركتهم.

وحمّل الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع مساء اليوم الخميس، حكومة المستوطنين المتطرفة تبعات ونتائج العدوان على الأسرى، قائلاً: "معركتهم لن تكون داخل السجون، فشعبنا معهم وخلفهم".

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وأضاف القانوع: "الأسرى ليسوا ورقة ضعيفة ولن يكونوا بمفردهم، وهم أولوية لدى شعبنا ولا يمكن أن يتخلى عن واجبه في نصرتهم ومساندتهم".

وشدد على أن معركة الأسرى هي معركة شعبنا الفلسطيني بمختلف قواه وحركاته، وهم قادرون على الانتصار وإفشال مخطط الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الأسرى

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