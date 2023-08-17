وزير الخارجية الإيراني من الرياض: علاقاتنا تسير في الاتجاه الصحيح

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح.

وبحث الجانبان اليوم الخميس تعزيز العلاقات الثنائية في أول زيارة يجريها وزير الخارجية الإيراني للسعودية بعد استئناف العلاقات بين البلدين عقب اتفاق أبرم مارس/آذار الماضي بوساطة الصين.

وقال عبد اللهيان، إنه أجرى محادثات بناءة مع نظيره السعودي، وإن طهران تتخذ خطوات صحيحة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها السعودية.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبِل الدعوة لزيارة المملكة وسيلبيها في الوقت المناسب.

وأكد عبد اللهيان عزم البلدين على تعميق العلاقات في مختلف المجالات، لافتا إلى الاتفاق مع الرياض على تسمية لجان فنية وتخصصية بين الجانبين، كما ذكر أن بلاده تدعم إقامة معرض "إكسبو" في السعودية.

وعن السياق الإقليمي لهذا التقارب، قال وزير الخارجية الإيراني إن "فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة لا يمكن تجزئتها".

وأضاف "ليس لدينا أدنى شك في أن الكيان الصهيوني يسعى لبث الفرقة والعداء في المنطقة".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، إنه أكد لنظيره الإيراني تطلعات المملكة إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة في الجوانب الأمنية، وقال إن "رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون".

المصدر / الجزيرة نت