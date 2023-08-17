ألف أسير يشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام

شرع قرابة ألف أسير فلسطيني في الإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، احتجاجًا على عدوان إدارة سجون الاحتلال على الأسرى.

جاء ذلك وفق تصريح نقله مكتب إعلام الأسرى مساء اليوم، أكد فيه خوض الأسرى الإضراب المقتوح عن الطعام.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدر، "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي.. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

ودعا القدرة إلى الخروج في مسيرات حاشدة غدا بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى.

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كما دعا خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة والدعوة لنصرتهم.

واستنفر مدير مكتب إعلام الأسرى الشباب الثائر في الضفة الغربية لإشعال نقاط التماس مع الاحتلال، احتجاجًا على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى في السجون.

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وفي وقت سابق اليوم، أكدت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، وما زالت في خط المواجهة الأول، وستلقن العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

ووجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة رسالة للاحتلال في بيان لها اليوم، قالت: "إن حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا".

وشددت اللجنة على أن "كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى".

وأضافت "بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الطاهرة، يطل علينا من جديد الخائب أرعن التلال المدعو "بن جفير" وأدواته من ضباط مصلحة السجون".

وتابعت: "يحاولون مجددًا اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية للمدعو "بن جفير" على السجون".

وكان أسرى سجن النقب قد أعلنوا اليوم الخميس، دخلوهم الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اقتحام وحدات قمع الاحتلال السجن بطريقة وحشية ونقل عدد من الأسرى إلى جهة مجهولة.

وأغلق الأسرى الأقسام في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم "3" بسجن النقب، وتدرس الحركة الأسيرة سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال على إثر عمليات الاقتحام المتواصلة من قبل وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، منهم 9 أسرى يخوضون إضرابا عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين