اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين يقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

أعلن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، مقاطعته معرض فلسطين الدولي للكتاب والفعاليات المصاحبة له، احتجاجاً على تجاوز وزارة الثقافة في رام الله للاتحاد ودوره، وعدم التنسيق مع الاتحاد والتشاور بشأن الحدث الثقافي.

ويرجع هذا القرار إلى ما اعتبره الاتحاد العام للكتاب والأدباء، "مواصلة وزارة الثقافة وللسنة الثانية تجاوز الاتحاد في كل ما يتعلق بفعاليات معرض الكتاب واستضافة أعضاء الاتحاد ما يؤكد قصدية الوزارة في استهداف الاتحاد واستبعاده، وهو ما لا نقبله."

وشدد الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، على أن "معرض الكتاب هو للكل الثقافي بكل تنوعه وفي القلب منه اتحاد الكتاب وليس أمراً حصرياً يخص وزارة الثقافة وحدها".

وطالب البيان أركان الوزارة بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذا التجاوز الذي لا يليق بالثقافة الفلسطينية وإرثها الثقافي الأعز؛ وهو اتحاد الكتاب الذي وشم شعاره: بالدم نكتب لفلسطين وسقط العشرات من كتيبته المؤسسة شهداء.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، في رسالة وجهتها لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، "بعد مراجعة العديد من كتابنا وأدبائنا للأمانة العامة نعلمكم أنه تم تجاوز الاتحاد فيما يتعلق بمعرض فلسطين للكتاب لهذا العام ولم يتم إشراكه في الفعاليات المصاحبة أو استضافة الكتاب وتحديداً أعضاء الاتحاد من قطاع غزة".

وتابع البيان، "لقد تم التواصل مع أعضاء الاتحاد فردياً من قبل الوزارة وهو سلوك دأبت عليه الوزارة في كل فعالياتها ومؤتمراتها"، لافتاً إلى "أنه يتم التشويش على الكتاب من قبل بعض موظفي الوزارة بالادعاء بأن الاتحاد هو من قام بالترشيح للمشاركة وهو ما ننفيه"، بحسب ما ورد في البيان.

وأعلنت وزارة الثقافة التي يقودها وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن الدورة الـ (13) من "معرض فلسطين الدولي للكتاب"، ستنطلق في 7 أيلول/سبتمبر المقبل في أرض المكتبة الوطنية ببلدة سردا شمال رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين