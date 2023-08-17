الاحتلال يمدد منع سفر المرابطة المقدسية هنادي الحلواني لـ5 أشهر

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، تمديد منع سفر المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، وذلك لخمسة أشهر إضافية.

وسلمت سلطات الاحتلال، المرابطة الحلواني قراراً بتمديد منع السفر حتى كانون الثاني/ يناير من العام القادم، عقب استدعائها للتحقيق صباح اليوم.

ويستهدف الاحتلال، هنادي الحلواني بشكل متكرر، وسبق أن قام باعتقالها مرات عدة ومنعها من السفر، إلى جانب قطع التأمين الصحي عنها وإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك.

وبلغ مجموع الفترات التي أبعد فيها الاحتلال، الحلواني عن المسجد الأقصى، نحو ثماني سنوات.

وفي وقت سابق، حذرت المرابطة المقدسية من استغلال الاحتلال لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأقصى.

وقالت الحلواني إنّ "الاحتلال يستغل ما يسميه خراب الهيكل لفرض مخططاته بالأقصى"، مشيرة إلى أنه أبعد المرابطين والمرابطات عن الأقصى، وأفرغه من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين