عقب الاعتداء على الأسرى.. المقاومة تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى

أجرت المقاومة الفلسطينية مناورة صاروخية بعيدة المدى، اليوم الخميس، أطلقت خلالها عشرات الصواريخ، من بينها "عياش 250"، وذلك بالتزامن تصعيد الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر متعددة في غزة، أن المقاومة أجرت مناورة صاروخية بعيدة المدى؛ أطلق خلالها أكثر من 50 صاروخًا باتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250.

وصاروخ عياش 250، يصيب كل نقطة في كيان الاحتلال.

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يذكر أن المقاومة في قطاع غزة، أجرت المناورة الصاروخية بالتزامن مع اعتداءات قوات الاحتلال المتصاعدة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

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وقد تعرض الأسرى في سجن النقب لعملية قمع همجية من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وعلى إثر لك أعلنوا دخلوهم الإضراب المفتوح عن الطعام، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع "باهتمام بالغ أوضاع أسرى النقب".





المصدر / فلسطين أون لاين