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بالصور جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد المقاوم الكستوني في جنين

17 اغسطس 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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مشهد من تشييع الجماهير لجثمان الشهيد المقاوم الكستوني في جنين

شيَّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم مصطفى الكستوني (32 عامًا) إلى مثواه في مقبرة شهداء الحي الشرقي في المدينة.

وارتقى المقاوم "الكستوني" برصاص الاحتلال بعد تفجير منزله وهو في داخله بالبلدة القديمة من جنين.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، قبل الصلاة عليه، ومن ثَمَّ مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي.

وعمَّ الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين، بدعوة من الفصائل والقوى الوطنية، حدادًا على روح الشهيد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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