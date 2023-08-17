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"التعليم" تستنكر هدم الاحتلال لمدرسة عين سامية شرق رام الله

17 اغسطس 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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مدرسة عين سامية المكونة من الصفيح لتعليم منطقة التجمع البدوي شرق رام الله

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية شرق رام الله صباح اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها الشرس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي.

وأكدت أن الجريمة التي تأتي في وقت تستعد فيه الأسرة التربوية إلى بدء العام الدراسي الجديد، وهدم المدرسة سيحرم الطلبة من فرص تلقي العلم.

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وشدَّدت على أن جريمة هدم المدرسة تندرج ضمن سياسة التجهيل التي تتبعها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين من خلال هدم مدارسهم، وضمن مسلسل انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والطفولة والطلبة والطواقم التدريسية.

وطالبت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والجهات الداعمة للتعليم باستنكار هذه الحادثة والعمل الفوري على إعادة بناء المدرسة وذلك لتوفير المكان المناسب للطلبة لتلقي التعليم خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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