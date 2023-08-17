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مصرع جميع ركاب طائرة ماليزية تحطَّمت قرب العاصمة كوالالمبور

17 اغسطس 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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أجزاء من حطام الطائرة الماليزية متناثرة على إحدى الطرقات

أعلنت الشرطة الماليزية مصرع 10 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية سيلانجور على بعد نحو 15 كم من العاصمة كوالالمبور.

ونقلت وكالة "برناما" الحكومية عن الشرطة قولها الخميس، إن الطائرة تحطَّمت بمدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانجور غرب البلاد.

ومن بين القتلى 8 أشخاص كانوا على متن الطائرة (6 ركاب وطاقم من شخصين)، إضافة إلى سائقي سيارة ودراجة نارية على إثر إصابتهما بحطام الطائرة، وفق المصدر.

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ووفقًا لهيئة الطيران المدني الماليزية، حلَّقت طائرة من طراز "بيتشكرافت موديل 390" من مطار لانكاوي الدولي، وكانت تتجه إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة داخلية عند وقوع الحادث.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة تظهر موقع الحادث.

المصدر / وكالات
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