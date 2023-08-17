الحركة الأسيرة للاحتلال: حماقتكم ستقودكم إلى خيبة وإن أردتموها مواجهة مفتوحة نحن لها

وجَّهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، قالت فيه: رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا".

وأضافت اللجنة في بيان لها: بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الطاهرة، يطل علينا من جديد الخائب أرعن التلال المدعو "بن جفير" وأدواته من ضباط مصلحة السجون، محاولين مجدّدًا اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية للمدعو "بن جفير" على السجون.

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ووجَّهت الحركة الأسيرة رسالة لأبناء شعبنا، أكدت فيها أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، "وما زلنا في خط المواجهة الأول، وسنلقن هذا العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدّي والوحدة إن استمر في عدوانه".

كما وأكدت على أن جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين