19 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1982 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 6/7 الداعي إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 6/7 الداعي إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال. 1991 محاولة انقلاب في الاتحاد السوفيتي قادها نائب الرئيس غينادي ياناييف أدت للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف وتشكيل لجنة للرئاسة بقيادة ياناييف، إلا أن الانقلاب فشل وعاد غورباتشوف إلى السلطة خلال أيام.

محاولة انقلاب في الاتحاد السوفيتي قادها نائب الرئيس غينادي ياناييف أدت للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف وتشكيل لجنة للرئاسة بقيادة ياناييف، إلا أن الانقلاب فشل وعاد غورباتشوف إلى السلطة خلال أيام. 2003 عملية استشهادية نفذها رائد مسك من كتائب القسام في مدينة القدس، وأدت إلى مقتل 25 إسرائيليًا وإصابة 139، منهم 28 في حالة الخطر الشديد.

عملية استشهادية نفذها رائد مسك من كتائب القسام في مدينة القدس، وأدت إلى مقتل 25 إسرائيليًا وإصابة 139، منهم 28 في حالة الخطر الشديد. 2010 آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق بعد نحو سبعة أعوام ونصف العام على الغزو الأمريكي.

آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق بعد نحو سبعة أعوام ونصف العام على الغزو الأمريكي. 2014 جيش الاحتلال يخرق تهدئة معلنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية ويستهدف منزلاً يعود إلى آل الدلو شمال مدينة غزة، إدعى وجود قائد كتائب القسام محمد الضيف فيه، ما أدى إلى استشهد زوجته وطفلهما وعدد آخر من أبناء آل الدلو.

جيش الاحتلال يخرق تهدئة معلنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية ويستهدف منزلاً يعود إلى آل الدلو شمال مدينة غزة، إدعى وجود قائد كتائب القسام محمد الضيف فيه، ما أدى إلى استشهد زوجته وطفلهما وعدد آخر من أبناء آل الدلو. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 22 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 781 ألف حالة وفاة وحوالي 14 مليونًا و135 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين