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402 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس

17 اغسطس 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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402 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس

اقتحم 402 مستوطن المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشر المستوطنون في باحات المسجد الأقصى، حيث أدّوا صلوات علنية خلال اقتحامهم المركز على المنطقة الشرقية من المسجد.

وأطلقت أصوات مقدسية تحذيرات بشأن الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الاستيطانية داخل المسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة قد تُسهم في تطبيق سياسة الاحتلال لتقسيم المسجد المبارك من الناحية المكانية، ويراهنون على أن هذه الخطوة هي خطوة أولى نحو تحقيق سيطرة كاملة على المنطقة الشرقية.

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وتؤكد هذه الأصوات أن الاحتلال مستمر في تنفيذ سياسته في القدس، وأنه يستثمر ملايين الدولارات في رصد ومراقبة كل التطورات، كما يجري ذلك في مناطق أخرى مثل سلوان وبطن الهوى.

وتتبنى الجماعات الاستيطانية استراتيجية ممنهجة لزيادة وجودها داخل المسجد الأقصى، وتعمل جاهدة على تحشيد أعداد كبيرة من المستوطنين بهدف فرض وجودهم وسياستهم داخل المسجد، ومحاولة تمرير الرواية الصهيونية عبر هذه الأنشطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحامات المستوطنين #الاحتلال الإسرائيلي

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