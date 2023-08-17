"حماس" تزفُّ شهيد جنين "الكستوني" وتشيد بمقاومي الضفة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد مصطفى الكستوني (32 عامًا)، الذي ارتقى خلال التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم.

وأبرقت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الخميس، بالتحية لكل المقاومين الأبطال في جنين القسام الذين تصدّوا لعدوان الاحتلال.

اقرأ أيضاً: بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين وإصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة

وأضافت: "نشد على يد ثوار شعبنا في أرجاء أرضنا المحتلة لمواصلة الدفاع عن شعبنا وأقصانا، وضرب الاحتلال ومستوطنيه بكل المواقع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الكستوني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وفجَّرت مخبزًا واشتبكت مع مجموعة من المقاومين بالقرب منه، حيث تمَّ انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي تمَّ تفجيره.

المصدر / فلسطين أون لاين