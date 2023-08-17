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"الأسرى والمحررين" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى النقب

17 اغسطس 2023 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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قوات القمع تقتحم سجن النقب- أرشيف

حمَّلت وزارة الأسرى والمحررين، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم 3 في سجن النقب بعد تعرّضهم لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي.

وحذَّرت في بيان صحفي، اليوم الخميس، من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجّر الأوضاع في السجون كافَّة.

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وأكدت أن "الحشودات العسكرية أمام أقسام سجن النقب تدلل على وجود نوايا مبيَّتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي إيتمار بن غفير".

وقالت: إن "كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصدِّ الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب".

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الأسرى #أسرى النقب #أسرى قسم 3

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