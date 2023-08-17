وظائف شاغرة في شركة هدايانا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة هدايانا تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:
أولاً: مطلوب موظف/ة مبيعات وفقاً للشروط التالية/
1- يُجيد التعامل مع الزبائن.
2- ذو مظهر لائق.
3- يُجيد تنسيق وترتيب المنتجات والبضاعة
ثانياً: مطلوب موظف سوشيال وفقاً للشروط التالية/
1- القدرة على الظهور بفيديو أو بث مباشر.
2- ذو مظهر لائق والحديث بشكل لبق.
3- القدرة على وصف المنتجات بشكل جيد.
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر واتساب الرقم التالي:
00972598510520
- ملاحظة / على المتقدم/ة للوظائف أن يكون سكان مدينة غزة.
- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - بجانب عيادة الرمال ( تلشومير )