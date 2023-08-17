وظائف شاغرة في شركة هدايانا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة هدايانا تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: مطلوب موظف/ة مبيعات وفقاً للشروط التالية/

1- يُجيد التعامل مع الزبائن.

2- ذو مظهر لائق.

3- يُجيد تنسيق وترتيب المنتجات والبضاعة

ثانياً: مطلوب موظف سوشيال وفقاً للشروط التالية/

1- القدرة على الظهور بفيديو أو بث مباشر.

2- ذو مظهر لائق والحديث بشكل لبق.

3- القدرة على وصف المنتجات بشكل جيد.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر واتساب الرقم التالي:

00972598510520

- ملاحظة / على المتقدم/ة للوظائف أن يكون سكان مدينة غزة.

- العنوان : مدينة غزة - شارع الوحدة - بجانب عيادة الرمال ( تلشومير )