رئيس "حشد" يدعو حكومة اشتية للتجاوب مع دعوة إجراء الانتخابات المحلية بغزة

غزة/ جمال غيث:

دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي حكومة محمد اشتية برام الله، للتجاوب مع دعوة إجراء انتخابات الهيئات المحلية- البلديات في قطاع غزة.

وحث عبد العاطي، في حديث لصحيفة "فلسطين"، حكومة اشتية على إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية، والإيعاز للجنة الانتخابات للبدء الفعلي بالتحضير لإجرائها بما يسمح بتجاوز أي عراقيل قانونية وقضائية لإنجاحها.

وعقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين الماضي، لقاء وطنياً للتشاور بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، بمشاركة شخصيات فصائلية وممثلين عن المجتمع المدني، وحقوقيين وقانونيين وكتاب ومحللين سياسيين، ووجهاء ومخاتير.

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وأكد المجتمعون ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، داعين الجهات الحكومية في رام الله، لتسهيل إجرائها.

وأكد رئيس الهيئة الدولية أن إجراء الانتخابات المحلية يتطلب تجاوز كل العقبات والعراقيل القانونية والقضائية من أجل إنجاحها، مثمنًا دور حماس، التي أكدت خلال المؤتمر الوطني، تعهدها بتذليل كل العقبات التي قد تحول دون إجرائها، وموافقتها على تنفيذها بمشاركة جميع الفصائل والكل الوطني.

وعدَّ تثمين لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة للخطوة الوطنية، فور انتهاء الاجتماع، حرصا منها على إجراء الانتخابات المحلية وبذل كل الجهود لضمان ذلك، داعيًا الكل الفلسطيني للضغط على الحكومة في رام الله لإنجاح مساعي إجرائها.