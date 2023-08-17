قاسم: جنين ستبقى عاصمة المقاومة وقلعة المجاهدين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن جنين ستبقى عاصمة المقاومة وقلعة المجاهدين، ولن يكسرها كل إجرام العدو الصهيوني، بل سيزيدها عنفوان وثورة.

وحيا قاسم في تصريح صحفي، اليوم الخميس، المقاومة الباسلة في جنين التي تواصل تصديها لاقتحامات جيش الاحتلال الارهابي، وتشتبك معه بكل بطولة وفدائية.

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وشدد على أن دماء الشهداء التي تروي أرض جنين ستكون على الدوام وقوداً لتصعيد الانتفاضة والثورة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة جنين، واشتبكت مع المقاومة، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب المقاوم مصطفى الكستوني (32 عاما).

المصدر / فلسطين أون لاين