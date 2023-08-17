(إسرائيل) تعلن نجاح بيع أكبر صفقة منظومة دفاعية لهذه الدولة

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة تسمح ببيع منظومة "آرو-3" إلى ألمانيا، مما يمثل بيع أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.

وقالت وزارة الحرب على تويتر، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

منظومة "آرو-3"

وصُممت منظومة "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، كما توصف أنها الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

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موعد التسلم

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، بحسب رويترز.

وتأتي الصفقة ضمن مشروع دفاعي باسم "يورو سكاي شيلد" أطلقه المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويقوم المشروع على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.

المصدر / رويترز