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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

17 اغسطس 2023 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن مستوطنين أدوا طقوساً تلمودية، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وذلك خلال اقتحامهم الذي بدأ من باب المغاربة وانتهى بباب السلسلة.

بدورها، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، بينما يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

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